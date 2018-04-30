Бывший сотрудник ТНК-ВР: российские спецслужбы пытались отравить экс-главу компании Дадли

Бывшего главу нефтяной компании ТНК-BP Роберта Дадли в 2008 году пытались отравить российские спецслужбы, заявил в интервью газете The Daily Telegraph бывший сотрудник компании Илья Заславский (полный текст публикует SMH).

По его словам, от Дадли и еще «150 западных менеджеров» пытались «избавиться». Сначала против главы компании пытались возбудить уголовное дело. «Это была первая подсказка о том, что Дадли нужно уехать. Но он не уехал, он был упрямым. Он считал, что может управлять компанией, потому что закон был на его стороне, так что он решил остаться в Москве», — сообщил собеседник газеты.

Затем, по словам, Заславского, Дадли решили отравить, но не для того, чтобы убить, а для того, чтобы «избавиться» от него. Якобы один из сотрудников компании, работавших с ним в одном офисе, подсыпал ему яд в еду. Спустя время у Дадли начали появляться симптомы, которые не проходили на протяжении нескольких недель и «очень беспокоили» его.

Глава компании сдал анализы в британской лаборатории. «Подтвердилось, что отравление произошло в России. Его кровь показала признаки отравления (…) Дадли уехал из России втайне и вскоре после постановки диагноза», — рассказал Заславский, добавив, что решение об отъезде было принято быстро. Место его пребывания не раскрывается.

По словам собеседника издания, отравление было подготовлено «профессионалами» и организовано так, чтобы не нанести Дадли смертельного вреда, а «просто предупредить», за этим могли стоять сотрудники ФСБ.

О самом отравлении Заславский узнал в 2016 году от бывшего «близкого советника» Дадли и близкого к главе компании источника. Он отметил, что у него нет причин сомневаться в достоверности предоставленной информации. Компания ТНК-BP отказалась комментировать информацию о попытке отравления Дадли.

Роберт Дадли возглавлял ТНК-ВР с 2003 по 2008 годы. Его отставке предшествовал конфликт с российскими акционерами компании. Они утверждали, что Дадли работает в интересах британских властей.

Дадли ушел осенью 2008 года, а в мае его вызывали на допрос в МВД и в прокуратуру. Формально поводом для допроса стало дело о нарушении компанией «ТНК-ВР Менеджмент» закона о найме на работу иностранных сотрудников. При этом департамент экономической безопасности МВД сообщал, что «в отношении одного из руководителей крупной нефтяной компании» возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Название компании и имя руководителя не сообщалось.

В марте 2008 года Илью Заславского, который на тот момент был сотрудником департамента по нормативно-правовым вопросам ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», вместе с братом Александром Заславского задержали по подозрению в промышленном шпионаже. Через год их признали виновными в покушении на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну «Газпрома» и приговорили к году лишения свободы условно. В настоящее время Заславский работает в нью-йоркском фонде Free Russia Foundation, ранее