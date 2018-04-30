Эксперты Global Witness: россияне хранят в офшорах Британии $47 млрд

Россияне хранят около $47 млрд (34 млрд фунтов стерлингов) на счетах в британских офшорах. Это почти в пять раз больше той суммы, которую россияне хранят на счетах британских банков. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование организации Global Witness, которая занимается борьбой с коррупцией и нарушениями прав человека в странах, эксплуатирующих природные ресурсы.

Уточняется, что большая часть средств, которая находится в офшорах (30 млрд фунтов), зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Это второе по популярности офшорное направление у россиян после Кипра. В целом, за последние десять лет россияне, по данным Global Witness, вывели через британские офшоры около $152 млрд (110 млрд фунтов).

На прошлой неделе The Times сообщила, что парламент Великобритании намерен проголосовать за принятие закона, который раскроет личности российских бизнесменов, хранящих деньги на Британских Виргинских и Каймановых островах. Данный закон, надеются его сторонники, закроет возможность отмывания денег с помощью британских офшоров. Напомним, офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, фигурируют в «панамском деле».