В результате трех нападений в Афганистане погибли не менее 40 человек. Среди жертв девять журналистов

Утром 30 апреля в Кабуле произошли два взрыва. Жертвами атак стали 29 человек, еще 49 получили ранения. Среди жертв как минимум девять журналистов. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Начальник полиции Кабула Дауд Амин рассказал, что первый взрыв произошел около восьми часов утра по местному времени в районе Шашдарак. Террорист-смертник на мотоцикл взорвал взрывчатку. Второй взрыв произошел на месте первого примерно через 20 минут после того, как в район прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты.

«Второй террорист-смертник взорвал свои взрывные устройства среди журналистов и полицейских, которые занимались этим районом», — сказал представитель министерства внутренних дел (МВД) Наджиб Даниш.

По данным TOLOnews, в результате атаки погибли девять журналистов. В частности, Agence France-Presse сообщило, что жертвой атаки стал фотокорреспондент Ша Мараи. Он возглавлял фотобюро французского агентства в Кабуле, общий стаж работы составлял 22 года. У него остались шестеро детей от двух жен. Кроме него погибли трое сотрудников «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также журналисты афганских телеканалов Tolo News, 1TV и Jahan TV.

Федерация журналистов Афганистана опубликовала открытое письмо в адрес Международного суда и Совета Безопасности ООН, в котором потребовала провести тщательное расследование инцидента.

Ответственность за атаку взяла на себя признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство».

Позднее телеканал Tolo News сообщил о нападении боевика на военный конвой в Афганистане. По его данным, террорист-смертник врезался в конвой румынских сил, патрулировавших в населенном пункте, на автомобиле, наполненном взрывчаткой.

В результате погибли не менее 11 человек — студенты медресе в деревне Хаджи Абдуллахана в районе Дама в южной провинции Кандагар. Еще 16 человек, включая пятерых румынских солдат, пострадали. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой.