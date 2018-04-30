МЧС и прокуратура нашли нарушения пожарной безопасности в каждом втором российском ТЦ

В каждом втором российском торговом центре выявлены нарушения правил пожарной безопасности, заявил глава МЧС России Владимир Пучков, передает Интерфакс. По его словам, ведомство совместно с прокуратурой проверили практически все ТЦ страны, а также кинотеатры и места массового отдыха детей.

Пучков сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения. Будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и проч.

По словам Пучкова, практически все ТЦ были построены с нарушениями. Интерфакс напоминает, что ранее Генпрокуратура направила в суды более 120 заявлений, в том числе и о закрытии ТЦ в разных регионах России в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.

Массовые проверки торговых центром и мест отдыха детей начались по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей.