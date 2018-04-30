В Москве прошла акция против блокировки Telegram. Она собрала 12 тыс. человек

На проспекте Сахарова в Москве прошла акция против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры. Она была согласована с властями, организатором выступила Либертарианская партия России. Основатель Telegram Павел Дуров поддержал акцию.

Так как у многих забрали самолетики на входе, они делают их на дороге после рамок. Фото: Татьяна Васильчук / «Новая газета»

На рамках останавливали людей с плакатами FuckRKN, забирали флаги в поддержку феминизма (так как «они не соответствует тематике»), участники также говорили, что у них забрали плакаты про президента России Владимира Путина.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Лозунги на плакатах были такие: «Спасибо, RKN, теперь я знаю, что такое VPN, Tor, Proxy», «RKN and Zharov watching you», много картинок из «Big brother», «Интернет принадлежит нам, а не фсбшному майору». Многие протестующие принесли большие сконструированные самолеты из ватмана.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По последним данным «Белого счетчика», прошли 12,3 тыс. человек. По данным полиции, участие в акции приняли 7,5 тыс. человек.

Поводом для акции стали действия Роскомнадзора, который с 16 апреля блокирует Telegram из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.