Московская прокуратура направила Навальному предостережение в связи с акцией 5 мая

Прократура Москвы направила политику Алексею Навальному и его стороннице Любови Соболь предупреждение о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, намеченной на 5 мая в Москве, передает Интерфакс.

«Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», — напомнили в прокуратуре.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Выступая на акции в защиту Telegram, которая проходит 30 апреля на проспекте Сахарова в Москве, Навальный рассказал: «Когда я заходил сюда, ко мне подошли с бумажкой и камерой и сказали “Алексей, ни в коем случае ни при каких условиях не призывай на митинг 5 мая”. Как же я могу их ослушаться? Я хочу вас спросить: “Вы 5-го мая на митинг идете?» Толпа ответила: «Да». Навальный продолжил: «Приходите!»

Ранее мэрия Москвы не согласовала Навальному заявку на проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Власти заявили, что центр города будет загружен в преддверии Дня Победы. В мэрии предложили альтернативный вариант: шествие по улице Маши Порываевой с митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова​. Однако Навальный не согласился с ним.

5 мая оппозиционер намерен провести акцию под названием «Путин нам не царь» в связи с инаугурацией президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.