В Тамбове задержали координатора штаба Алексея Навального Диану Рудакову.

«Меня задержали. Было эпично. Сажусь в такси, трое неизвестных хватают за ноги и руки, тут же отбирают телефон и вещи и запихивают в другую машину. Все это без слов», — сообщила она в твиттере.

Рудакову отвезли в ОВД по Советскому району Тамбова. В отделении на нее составили протокол за нарушение правил организации публичных мероприятий (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ). По словам координатора, речь идет о встрече с Навальным 29 октября.

5 мая в Тамбове должна протий акция протеста «Он нам не царь», организованная сторонниками Навального. Местные власти не согласовали акцию.