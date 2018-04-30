США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт сообщила, что на Украину доставлены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает «Радио Свобода».

Науэрт не уточнила, о каком количестве комплексов идет речь. Ранее сообщалось, что американцы согласовали поставку Украине 37 установок и 210 ракет к ним.

В декабре 2017 года Госдеп США впервые выдал лицензию на коммерческие поставки Украине американского летального вооружения. Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, заявляя, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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Кроме того, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении режима «антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе. Теперь там будет проходить операция Объединенных сил Украины. Новый формат отличается от АТО единым штабом и подчиненностью непосредственно украинскому президенту.

«Уверен, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан», — написал украинский лидер в фейсбуке.

В январе парламент Украины принял закон «О реинтеграции Донбасса». Он предусматривает смену формата операции украинских военных в Донбассе. В нем же Россия называется страной-агшрессором, а Донецкая и Луганская области временно оккупированными территориями. Ранее, с апреля 2014 года, власти Украины рассматривали эти территории как зону проведения антитеррористической операции.