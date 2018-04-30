Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на пресс-конференции. 24 апреля 2018. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Армении завершился срок выдвижения на пост премьер-министра. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции Никол Пашинян, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретарья парламента республики Арсена Бабабяна.

О том, что Пашиняна официально выдвинули на пост премьера, стало известно утром 30 апреля. Ранее он обещал, что если не станет премьером, на этот пост не изберут никого.

В правящей Республиканской партии заявляли, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию не уточнили.

Для избрания премьер-министра в парламенте необходимы 53 голоса. Для победы Пашиняну нужны шесть голосов из фракции Республиканской партии. Выборы назначены на 1 мая.

Пашинян возглавляет уличные протесты, которые идут в Армении с середины апреля.