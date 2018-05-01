Из РГГУ уволили лингвиста Максима Кронгауза

Руководство Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ) уволило лингвиста и заведующего кафедрой русского языка Максима Кронгауза.

«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении», – написал он в фейсбуке.

Как пишет «Медуза», в отставку профессор должен уйти с 1 июля. В разговоре с «Комсомольской правдой» он добавил, что обнаружил уведомление, вернувшись из отпуска. По словам лингвиста, увольнение может быть связано с сокращением числа совместителей.

Максим Кронгауз начал работу в РГГУ в качестве старшего преподавателя в 1990 году. Спустя шесть лет его утвердили в должности доцента и заведующего кафедрой русского языка. В 1999 Кронгазу стал профессор, а на следующий год получил должность директора Института лингвистики РГГУ. Он является автором таких книг, как «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения».

Ранее в 2016 году покинул пост ректор РГГУ Ефим Пивовар. Выборы нового кандидата на эту должность сопровождались публичным скандалом: некоторые из сотрудников вуза сообщали, что в Минобрнауки их требовали проголосовать против одного из кандидатов.

Новым ректором избрали Евгения Ивахненко. После этого появились слухи о грядущих массовых увольнениях сотрудников вуза. Так, осенью 2016 уволились около 12 преподавателей из Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ. Причиной такого решения стало недовольство политикой руководства университета.

В августе 2017 года Ивахненко был уволен, Миноборнауки не назвало причину. «Медуза» со ссылкой на источники сообщает, что ректор не хотел поддерживать «клерикальный и национально-патриотический курс», установленный министерством образования в РГГУ. Сам Ивахненко связал отставку с претензиями Минобрнауки «имущественного характера», которые касались использования площадей вуза для целей министерства.