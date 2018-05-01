Премьер Израиля: Иран нарушил условия ядерного соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил Иран во лжи: израильская разведка завладела около 100 тысячами документов, подтверждающих разработку ядерного оружия в рамках программы «Проект Амад».

Нетаньяху заявил, что Тегеран не сообщил о наличии ядерной программы Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), несмотря на подписание ядерной сделки. Премьер утверждает, что программа продолжала работать под другим названием, но с тем же руководством и персоналом.

We’ve shared this material with the United States, and the United States can vouch for its authenticity. We will also share it with other countries, and we’ll share it with the International Atomic Energy Agency. pic.twitter.com/qjijiPUAo5 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 30, 2018

Сообщается, что израильской разведке удалось проникнуть в специальное хранилище, где были спрятаны наработанные материалы, и похитить документы. Они переданы США. Американские власти уверены в подлинности предоставленных доказательств.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым наличие ядерной программы в Иране и заявил о намерении расторгнуть ядерную сделку. К этому, по мнению иранского МИДа, склоняют США власти Израиля.

В 2016 году с Ирана была снята часть международных санкций после подписания соглашения о заморозке ядерной программы. Израиль выступал против этого решения. Трамп неоднократно угрожал вывести США из иранской сделки. На прошлой неделе он заявил, что должны быть приняты ужесточающие требования к Тегерану. Их разработкой США займутся при участии трех европейских стран-посредников: Великобританий, Францией и Германией. Иран, Россию и Китай к переговорам Вашингтон подключать не намерен.