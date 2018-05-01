Новая газета

Премьер Израиля: Иран нарушил условия ядерного соглашения

Политика

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил Иран во лжи: израильская разведка завладела около 100 тысячами документов, подтверждающих разработку ядерного оружия в рамках программы «Проект Амад».

Нетаньяху заявил, что Тегеран не сообщил о наличии ядерной программы Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), несмотря на подписание ядерной сделки. Премьер утверждает, что программа продолжала работать под другим названием, но с тем же руководством и персоналом.

Сообщается, что израильской разведке удалось проникнуть в специальное хранилище, где были спрятаны наработанные материалы, и похитить документы. Они переданы США. Американские власти уверены в подлинности предоставленных доказательств.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым наличие ядерной программы в Иране и заявил о намерении расторгнуть ядерную сделку. К этому, по мнению иранского МИДа, склоняют США власти Израиля.

В 2016 году с Ирана была снята часть международных санкций после подписания соглашения о заморозке ядерной программы. Израиль выступал против этого решения. Трамп неоднократно угрожал вывести США из иранской сделки. На прошлой неделе он заявил, что должны быть приняты ужесточающие требования к Тегерану. Их разработкой США займутся при участии трех европейских стран-посредников: Великобританий, Францией и Германией. Иран, Россию и Китай к переговорам Вашингтон подключать не намерен.

Теги:
ядерное оружие, сша, иран, израиль, ek
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