На первомайской демонстрации в Москве задержали психоактивистов

В Москве во время первомайской демонстрации задержали колонну «Психоактивно», активисты которой выступали за информирование общества о психических проблемах. Об этом «Дождю» сообщила одна из задержанных Катрин Ненашева.

Сотрудники полиции объяснили задержание тем, что колонна шла «несанкционированно», несмотря на то, что активисты принимали участие в демонстрации согласованно.

«Нас достаточно жестко задержали, людей по одному начали выдергивать из толпы. Полиция окружила нас, а поскольку среди нас есть люди с психическими расстройствами, у кого-то начались небольшие истерики», — рассказала активистка. Она добавила, что некоторых активистов тащили по асфальту, им скручивали руки.

По ее словам, задержали 15 человек. Полиция разорвала плакаты, на которых активисты поделились своими проблемами с психическими и ментальными расстройствами.

По данным «ОВД-Инфо», известно о 25 задержанных. Другая активистка Анастасия Медведева сообщила, что организаторов демонстрации везут в отдел полиции по Басманному району, остальных — в отдел по Таганскому району.

Деятельность психоактивистов направлена на изучение психических и ментальных расстройств, границ нормы и исследование работы российских психиатрических институтов. По словам активистов, сегодня была первая в истории майской демонстрации колонна людей с психическими расстройствами.