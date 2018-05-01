Суд Костромы арестовал на 15 суток организатора акции Навального 5 мая

Суд Костромы арестовал на 15 суток Александра Зыкова, одного из организаторов акции 5 мая и бывшего сотрудника штаба политика Алексея Навального, сообщила в твиттере региональный менеджер кампании оппозиционера по центральному и северо-западному округам Екатерина Мошонкина.

На 15 суток арестован сегодня костромской активист, экс-сотрудник штаба Александр Зыков. Это уже не первый раз, когда Сашу арестовывают накануне массовых протестных акций. Уверена, что это никак не помешает местным жителям выйти на акцию #5мая. — Ekaterina Moshonkina (@ekatepooha) April 30, 2018

Зыкова признали виновным по статье 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания). Издание Kostroma.News отмечает, что судья не обратила внимание на документ, предоставленный активистом, в котором говорилось о его временной нетрудоспособности из-за болезни. На заседании у Зыкова не было адвоката.

Ранее в середине апреля активиста арестовали на 15 суток за нарушение порядка отбывания обязательных работ, однако вышестоящие суд отменил этот приговор.

Александр Зыков вместе с другими активистами планировал устроить 5 мая в Костроме акцию «Путин нам не царь», которую ранее анонсировал Навальный. Однако администрация города отказалась предоставить выбранные активистами площадки, сославшись на их занятость. Им предложили провести митинг на окраине города, однако организаторы с этим решение не согласились.

Напомним, власти Москвы запретили акцию «Путин нам не царь», приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Причиной послужил отказ организаторов от предложенного мэрией места для проведения митинга.