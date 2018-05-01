Казаки заблокировали вход в Сахаровский центр, где проходит фестиваль «Муза непокорных»

К Сахаровскому центру, где сейчас проходит фестиваль гражданского искусства «Муза непокорных», пришли несколько десятков человек, среди которых казаки и активисты ЛНР. Видео с места события опубликовал в фейсбуке активист Олег Еланчик.

Они заблокировали двери музея, в связи с чем мероприятие оказалось под угрозой срыва. «Что здесь делают люди из ЛНР совершенно непонятно. Также очень много людей с хорошей видеоаппаратурой. Люди хотят не дать провести фестиваль. Он, наверное, состоится, но пока это под вопросом. Чтобы он состоялся, нужен свободный вход и выход, а все двери сейчас заблокированы», — сообщили «Дождю».

«ОВД-Инфо» сообщает, что в Сахаровском центре устроили драку. По данным издания, провокаторами были активисты из Национально-освободительного движения (НОД). Отмечается, что у здания находилась полиция, однако она не пыталась разрешить конфликт.

Ранее 27 апреля на сайте «Новороссия» опубликовали сообщение, в котором авторы призывали прийти на фестиваль и «провести с организаторами и участниками профилактическую беседу о недопущении антирусской и экстремисткой пропаганды на территории России».

Фестиваль «Муза непокорных» должен был начаться в 12:00 и продлиться до 23:30. Мероприятие посвящено протестному движению в России. Фестиваль призван поддержать права и свободы человека, независимость личности, свободу слова и творчества, а также гражданскую ответственности, говорится в анонсе.