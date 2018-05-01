Камчатские активисты на первомайской демонстрации потребовали отставки главы региона

В Петропавловске-Камчатском во время первомайского шествия демонстранты подняли лозунги с требованиями отставки губернатора Владимира Илюхина.

Когда ведущие праздника кричали в микрофон, что Камчатский край – динамично развивающийся субъект Федерации, одна из колонн пронесла мимо губернаторской трибуны транспаранты с надписями «Илюхина в отставку», «Путин забери Илюхина», «Подайте Илюхину на пенсию» и т.д. За последние несколько недель на Камчатке это уже не первое публичное протестное действие.

Фото: Владимир Хитров / «Новая газета»

Социальная стабильность в регионе пошатнулась в начале апреля, когда Законодательное собрание с подачи краевого правительства приняло закон о повышении почти в два с половиной раза пенсионных пособий крупным чиновникам и депутатам. Теперь первые лица Камчатки, а также их приближенные, уйдя на пенсию, будут ежемесячно получать по 150-180 тысяч рублей – примерно в девять раз больше, чем обычные пенсионеры.

Сначала эта новость вызвала волну возмущения в интернете. Затем в Петропавловске прошла серия одиночных пикетов, участники которых собирали деньги на пенсию губернатору.

В субботу, 29 апреля, сбор средств был продолжен на официально разрешенном митинге. Однако на власть это никак не подействовало – скандальный закон о сверхпенсиях никто и не подумал отменять. Ситуацию усугубило сообщение краевого министерства соцразвития о том, что в честь 9 мая ветераны войны на Камчатке будут облагодетельствованы одноразовой выплатой – в пять тысяч рублей. На фоне более чем двукратного повышения чиновничьих пенсий, причем не на одноразовой, а на постоянной основе, это выглядело как насмешка.

Накануне Первомая с камчатцами, которые организовывали акции протеста, плотно поработали представители силовых структур. Однако не допустить оппозицию до демонстрации они не смогли. А чтобы доставить на шествие транспаранты, активисты продумали небольшую спецоперацию.

«Дело в том, что я являюсь депутатом Заксобрания от «Справедливой России». Парламентская партия имела абсолютно законные основания сформировать свою колонну на демонстрации. Транспаранты мы готовили в режиме секретности. Пронесли их в свернутом виде в колонну «справедливороссов», а достали только тогда, когда она уже начала движение. Ни полицейские, ни чекисты не могли ничего поделать. Если бы они стали отбирать у нас плакаты, был бы скандал. Хотя мы подготовились и к этому варианту, у нас имелся дополнительный комплект транспарантов», – рассказал «Новой газете» один из организаторов акции Михаил Пучковский.

Сам депутат, как выяснилось, нес символическое ведро для сбора пожертвований на губернаторскую пенсию. Емкость дважды пытались вырвать люди в форме. Но Пучковский ведро не отдал.

Скандал на первомайской демонстрации сегодня стал главной темой обсуждений в соцсетях на Камчатке. Судя по комментариям, большинство пользователей поддерживают организаторов акции протеста. Представители власти от официальных заявлений пока воздерживаются.