В Москве началась первомайская «Монстрация»

В Москве началась «Монстрация» — массовая демонстрации с абсурдизированными и аполитичными лозунгами и транспарантами. Шествие началось в 13:00 около станций метро «Краснопресненская» и «Баррикадная», участники проследуют до площади Краснопресненской заставы.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Как передает корреспондент «Новой газеты», участники в данный момент проходят через рамки. Полиция отказалсь впустить человека с плакатом «РосПорноНадzор».

с плакатом рос порно надзор менты не пустили pic.twitter.com/ejGGMqMY2D — Катя (@sovkusomsahara) May 1, 2018

На плакатах, которые принесли с собой участники «Монстрации», такие надписи, как «Левые носки, вернитесь», «Ищу породистую журналистку для случки», «Россия — это холодец», «Революции совершаются во сне» и другие. Главный лозунг, развернутый на растяжке в начале колонны, — «Вся власть воображению».

Организаторы отмечают, что в Москве проходит первая согласованная «Монстрация» за всю историю наблюдений. По оценкам корреспондента «Новой», в акции участвует около 200-300 человек.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Позднее появилась информация о двух задержанных. Как пишут очевидцы, девушка держала в руках зонтик радужной расцветки и листок с надписью «Моя контрацепция». О втором задержанном пока информации нет.

Ранее «Монстрация» прошла в нескольких российских городах, в частности в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге. В ряде городов акцию не удалось согласовать с местными властями. В Новосибирске мероприятие собрало около трех тысяч человек. В голове колонны была развернута растяжка с надписью «Севернее Кореи».