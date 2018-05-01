В Петербурге на демонстрации задержали активистов за флаги иностранных государств

На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали десять активистов движения «Солидарность», сообщает «ОВД-Инфо».

Полиции не понравились флаги иностранных государств, которые взяли с собой участники шествия. «Мы принесли флаги Британии, Израиля, Евросоюза, но организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию», – рассказал «Фонтанке» задержанный Всеволод Нелаев.

«Дождь» передает, что задержаны участница арт-группы «Партия мертвых» Варвара Михайлова и активист «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексей Назаров. Первая пришла с портретом президента России Владимира Путина, второй – с радужным флагом.

Ранее в Москве во время первомайской демонстрации задержали колонну «Психоактивно», активисты которой выступали за информирование общества о психических проблемах. Сотрудники полиции объяснили задержание тем, что участники шли «несанкционированно».