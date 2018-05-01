В Сан-Паулу обрушился горящий многоэтажный дом

В бразильском городе Сан-Паулу загорелся 24-этажный дом. Пожар охватил около десяти нижних этажей. В результате конструкция здания не выдержала и обрушилась, сообщает газета Estadao.

Пока нет официальных данных о количестве жертв, неизвестно, успели ли все жители эвакуироваться. По предварительной информации, были эвакуированы 150 человек. Установлена гибель одного пострадавшего.

Очевидцы передают, что слышали крики о помощи. Власти предполагают, что число погибших и пострадавших будет большим.

По информации издания, в доме жили по меньшей мере 120 семей. На месте ликвидации пожара работали около 170 сотрудников МЧС и 60 единиц техники.

Как пишут СМИ, ранее многоэтажное здание принадлежало федеральной полиции, однако позднее оно было занято сквоттерами – людьми, незаконно вселившимися в незанятый дом.