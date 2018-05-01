WP: основатель WhatsApp Ян Кум ушел из компании из-за разногласий с Facebook

Один из основателей мессенджера WhatsApp Ян Кум уволился из компании. Он пояснил, что ему необходимо взять немного времени и отдохнуть от технологий.

«Команда сильнее, чем когда-либо, и она будет продолжать делать удивительные вещи. Я возьму немного времени, чтобы заниматься вещами, которые мне нравятся вне технологий, например, будут собирать редкие кондиционированные Porsche, работать над моими автомобилями и играть в фризби», — написал Кум в фейсбуке.

Источники The Washington Post утверждают, что Кум ушел с поста из-за разногласий с руководством компании Facebook, которая приобрела мессенджер в 2014 году за 19 млрд долларов. Поводом стало то, что Facebook пытался использовать персональные данные пользователей и ослабить шифрование.

В Facebook отказались комментировать уход Кума.

Ранее, как пишет издание, покинул компанию второй основатель WhatsApp Брайан Актон. После разгоревшегося скандала в отношении Facebook, которую заподозрили в утечке данных миллионов пользователей, Актон запустил в твиттере кампанию #DeleteFacebook (рус. «Удалить Facebook»).

Напомним, в марте Facebook обвинили в нарушении политики конфиденциальности. Личная информация 87 млн пользователей оказалась в распоряжении британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая предположительно использовала их для манипуляции мнением американцев в пользу Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.