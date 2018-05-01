В Риге около 5 тысяч человек вышли на акцию против перевода русских школ на латышский язык

В Риге около пяти тысяч человек вышли на акцию против перевода русских школ на государственный латышский язык, пишет Интерфакс со ссылкой на источники в полиции.

Колонна проследовала от театра «Дайлес» по главной улице города Бривибас и завершилось у парка Эспланада.

Многотысячная акция протеста в Риге

Латвия, Рига, 01.05.2018. Первомайское шествие и митинг, организованный партией "Русский союз Латвии". Участники акции выступают против полного перевода школьного образования на латышский язык и «оптимизации» школ.https://t.co/PXwXETboHq pic.twitter.com/oUoJwnTdhE — fotokor (@fotokor01) May 1, 2018

Люди вышли с плакатами «Русские школы=мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык». Демонстранты, как пишет РИА Новости, скандировали лозунг «Руки прочь от русских школ!»

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Ранее в апреле президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о том, что после 2021 года во всех средних школах в стране должно вестись преподавание на латышском языке. Речь идет в том числе о русских школах.

Напомним, в 2004 году в Латвии прошла реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. Реформа вызвала массовые акции протеста. Против нее выступали представители русскоязычного меньшинства, а также некоторые политики, в частности, мэр Риги Нил Ушаков.