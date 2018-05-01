Компания Amazon запретила использовать свои домены для обхода блокировок

Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок, говорится в блоге компании. Она вводит усовершенствованную защиту доменов.

В частности, Amazon откажется от использования технологии Domain Fronting, которую можно использовать для анонимизации, обхода блокировок и сокрытия факта посещения того или иного ресурса.

Обновление политики защиты доменов связано с борьбой против недобросовестных разработчиков, которые используют сеть Amazon для обмана пользователей, а также против распространения вредоносных программ.

Ранее технологию Domain Fronting запретила компания Google, поскольку разработчики приложений использовали ее для обхода блокировки сайтов и для посещения запрещенных ресурсов.

В конце апреля Роскомнадзор разблокировал более трех миллионов IP-адресов Amazon. До этого ведомство считало, что запрещенный в России мессенджер Telegram использует ее подсети для обхода блокировки.

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Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля после того, как основатель мессенджера Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Пытаясь определить, какие сервисы использует мессенджер для обхода ограничений, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon, Google, DigitalOcean и Microsoft.

В результате произошли массовые сбои в работе многих интернет-сервисов в Рунете, в том числе в «Яндексе», «Одноклассниках» и «ВКонтакте». При этом Telegram все еще доступен российским пользователям. Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции с участием нескольких тысяч человек в поддержку свободного интернета.