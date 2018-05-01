Парламент Армении отказался назначить Пашиняна премьер-министром

Лидера оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна не назначили премьер-министром Армении.

За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов. Для избрания премьер-министром в парламенте ему были необходимы 53 голоса.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на пресс-конференции. 24 апреля 2018. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Против Пашиняна проголосовали депутаты Республиканской партии, занимающие большинство мест в парламенте. Он был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Следующие парламентские выборы будут проведены через неделю.

Ранее в правящей партии Армении заявляли, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию не уточнили.

Напомним, в Армении несколько недель продолжались протесты против официальных властей. Люди недовольны работой правящей партии и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, ставшего премьер-министром. Позднее под давлением уличных протестов он объявил об уходе с поста премьера и главы Республиканской партии.