Арестованному украинцу Павлу Грибу отказывают в свидании с матерью

Украинцу Павлу Грибу, находящемуся в краснодарском СИЗО-5 в связи с подозрениями в терроризме, отказывают в свидании с матерью. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Гриба Марина Дубровина.

28 апреля Октябрьский районный суд Краснодара продлил Грибу арест до 4 июля. Следственные действия продолжаются, однако, по мнению Дубровиной, это было последнее продление ареста, затем дело будет передано в суд.

Дубровина также сообщила «Новой газете», что Гриб по-прежнему не получает никакой корреспонденции. Никого, кроме адвоката и консулов, к нему не пускают. «На продление приезжала мама, буквально 5 минут она посидела в зале судебного заседания. Они перекинулись несколькими словами с Павлом», — рассказала Дубровина. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому мать Гриба на нем присутствовать не могла.

Ранее 19-летний Гриб ходатайствовал о свидании с матерью в СИЗО, но ему было отказано. Дубровина говорила о том, что Гриба держат «в информационном вакууме», не фиксируют его жалобы на здоровье и не оказывают должной медицинской помощи. Напомним, что дело ведет старший следователь УФСБ по Краснодарскому краю Павел Карпенюк.

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, в российских тюрьмах заключенным редко разрешают свидания с родственниками. «[Запрет на] свидания – один из способов давления на заключённых, особенно на тех, у кого тяжёлые статьи», — полагает она. Меркачева пообещала, что направит в краснодарское СИЗО-5 запрос по поводу условий содержания Павла Гриба.

«Новая газета» по просьбе Гриба регулярно высылала ему экземпляры издания, однако он их ни разу не получил. В конце апреля «Новая газета» вновь отправила несколько номеров в СИЗО-5. В сопроводительном письме начальнику СИЗО Александру Камине газета попросила его лично проследить, чтобы арестованный мог получать на руки всю не запрещенную законом корреспонденцию. Копия письма отправлена в прокуратуру области.

Напомним, в конце августа 2017 года 19-летний Павел Гриб отправился в Гомель (Беларусь) на свидание с девушкой из Адлера, в которую был влюблен. С Татьяной, 11-классницей из Адлера, он познакомился в социальной сети «ВКонтакте» в январе 2017 года. Они много общались, обсуждали ситуацию на Украине. Павел присылал Тане ссылки на блоги и аккаунты с фотографиями сепаратистов и российских солдат в Донбассе.

Краснодарские чекисты, изучив переписку молодых людей, решили выманить Гриба на встречу с девушкой. Татьяне, по ее словам, они сказали, что не собираются никого арестовывать, а хотят лишь понять, кто такой Павел, какие у него планы и реальный ли он человек (в скайпе он переписывался под ником, а «ВКонтакте» у него был псевдоним Роман Шухевич).

Позже Татьяна рассказывала «Новой», что ей предложили сделку. Ей нужно было приехать к Павлу на личную встречу, спросить у Гриба о планах на будущее, а в качестве ответной услуги ей обещали выдать загранпаспорт, с которым она сможет выехать из России. Татьяна планировала переехать жить к Павлу на Украину.

Через полчаса после встречи молодых людей в Гомеле несколько человек в штатском погрузили Гриба в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Он нашелся спустя две недели в Краснодарском СИЗО-5. Как выяснилось, Гриба арестовали в связи с подозрениями в терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ — теракты или угроза их совершения). Ранее он был заочно объявлен в розыск и заочно же арестован.

В данный момент дело Павла Гриба находится на стадии предварительного следствия, все это время молодой человек пребывает в СИЗО.

Мария Ефимова