В Париже во время демонстрации разгромили McDonald's и подожгли машины: полиция задержала 200 человек

Во время первомайского шествия профсоюзов в Париже произошли беспорядки. Их устроили представители леворадикальных группировок, которые шли в начале колонны.

По данным префектуры полиции Парижа, их было 1200. При этом, всего в первомайской шествиях профсоюзов, согласно полицейской статистике, приняли участие всего 35 тысяч человек (профсоюзы говорят о 55 тысячах). Впрочем, и та, и другая цифра — это немного по парижском меркам.

Анархисты несли транспарант с лозунгом «Первые в цепочке — первые на виселице» (это «ответ» президенту Макрону, который, отменив почти сразу после своего избрания «налог на роскошь», обьяснил это тем, что богатые люди — первые в цепочке создания общественных благ).

Беспорядки произошли на бульваре Бастилии и в районе Аустерлицкого вокзала.

Анархисты, скандируя «Все ненавидят полицию» и «Париж, вставай!», по традиции, стали бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. Затем разгромили ближайший McDonald's около Сада растений и подожгли автостанцию Renault и один грузовик.

Около 18 часов (19 МСК) полиция сообщила о задержании 200 подозреваемых в беспорядках. Префект полиции Парижа призвал лидеров профсоюзов изменить маршрут шествия, чтобы облегчить работу полицейских по задержанию виновников.