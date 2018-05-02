Цукерберг объявил о запуске сервиса знакомств в Facebook

Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8, объявил о скором запуске сервиса знакомств, сообщает Reuters.

«В фейсбуке 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — сказал он.

Facebook is taking on Tinder with new dating features. pic.twitter.com/sphzaZ8p6N — The Verge (@verge) May 1, 2018

По словам Цукерберга, сервис будет предназначен в первую очередь для тех, кто ищет серьезных отношений, а не мимолетных связей. Сервис будет подбирать рекомендации для знакомств, основываясь на предпочтениях и интересах пользователя.

Сервис станет частью мобильного приложения соцсети и будет доступен только тем, кто укажет в профиле, что у него нет пары. Друзья пользователя не узнают, что тот ищет себе партнера, так как сервис будет предлагать только тех людей, которых нет у него в друзьях.

По мнению аналитика Atlantic Equities Джеймса Корделла, открытие службы знакомств может увеличить время, которое пользователи проводят на Facebook.

Точную дату, когда будет запущен сервис, Цукербергн не назвал. Главный специалист по продуктам Facebook Крис Кокс уточнил, что сервис запустят через несколько месяцев, уточнил

На фоне этого сообщения акции Facebook выросли на 1,1%, а акции компании Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, обвалились почти на 23%.