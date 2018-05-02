В Армении началась объявленная Пашиняном акция протеста

продолжение Пашинян объявил сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана. Читайте здесь В Армении не состоялось заседание парламента из-за «тотальной» акции протеста. Читайте здесь

В городах Армении тысячи людей перекрыли улицы, сообщают СМИ (Panarmenian, Интерфакс, Sputnik Армения и другие).

"Майдан по-армянски": в Ереване активисты блокируют дороги после призыва к неповиновению от Николы Пашинянhttps://t.co/cvZfQ4bY2d pic.twitter.com/S41LY8LnJc — День Online (@DayOnlineRU) May 2, 2018

В Ереване почти полностью прекращено автомобильное движение, нарушена работа метро, перекрыты входы в государственные ведомства — министерства юстиции, образования и науки, а также в диаспоры и некоторые другие. У министерств демонстранты устроили сидячую акцию.

Заблокироваными оказались трассы, ведущие в столицу Армении. В частности, перекрыта дорога в аэропорт.

Кроме того, в Армении полностью прекращено железнодорожное сообщение. «Вся железная дорога не работает», — сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

Накануне лидер оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.

Это произошло после того, как парламент Армении не выбрал его премьер-министром страны: Пашинян получил всего 45 голосов «за» (для победы нужно 53 голоса). Пашинян был единственным кандидатом на этот пост. Следующие выборы премьера пройдут через неделю, если они не состоятся, парламент будет автоматически распущен.