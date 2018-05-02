Американский Минфин на месяц продлил срок продажи активов En+, Rusal и ГАЗ

Минфин США на месяц продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+ Group, Rusal и группы ГАЗ, оказавшихся под санкциями. Об этом говорится в обновленном документе Управления контроля зарубежных активов (OFAC) ведомства.

Раньше инвесторам был определен срок до 7 мая, теперь же они должны продать активы до 6 июня.

Кроме этого, Интерфакс сообщает, что Лондонская фондовая биржа со 2 мая полностью остановит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски.

6 апреля Минфин США включил в санкционный список 38 россиян и российских компаний, в том числе En+ Group, Rusal Олега Дерипаски.

Позже американцы заявили, что готовы снять санкции с Rusal, если Дерипаска перестанет контролировать компанию. Бизнесмен согласился снизить свою долю в En+, однако в Минфине США заявили, что сокращение доли не гарантирует снятие санкций.

Кроме того, OFAC продлило разрешение американским резидентам работать по контрактам с Rusal до 23 октября, пока суд не рассмотрит ходатайство компании об исключении из санкционного списка.