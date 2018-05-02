Жуков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах ОКР, передает Интерфакс.

Свое решение Жуков пояснил большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы. По его словам, «в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе».

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Выборы президента Олимпийского комитета России пройдут 29 мая. Кандидаты на этот пост могут выдвигаться до 14 мая. Жуков возглавляет Олимпийский комитет России с 2010 года, а с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК).