Новая газета

Жуков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Спорт

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Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах ОКР, передает Интерфакс.

Свое решение Жуков пояснил большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы. По его словам, «в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе».

Выборы президента Олимпийского комитета России пройдут 29 мая. Кандидаты на этот пост могут выдвигаться до 14 мая. Жуков возглавляет Олимпийский комитет России с 2010 года, а с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Теги:
жуков, Олимпийский комитет России
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