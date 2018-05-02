Пашинян объявил сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана

продолжение В Армении не состоялось заседание парламента из-за «тотальной» акции протеста. Читайте здесь

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников в 17:00 по местному времени открыть все дороги и с 14:00 обеспечить работу аэропорта Звартноц в Ереване. Он также попросил своих сторонников «вести себя мирно и не поддаваться на провокации».

В настоящее время, отметил оппозиционер, демонстранты уступают путь только машинам скорой помощи, автомобилям Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также транспорту Минобороны Армении и грузовикам армии республики.

Утром 2 мая в Армении по призыву Пашиняна началась масштабная акция протеста. Люди вновь вышли на улицы после того, как парламент страны не выбрал лидера оппозиции премьер-министром (он получил всего 45 голосов при необходимых 53).

Накануне заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян объявил об уходе со своего поста. Свое решение он пояснил сложившейся в стране ситуацией.

«Мои дорогие друзья, я не могу оставаться равнодушным в этой ситуации, я покидаю должность заместителя министра (я не знаю, кому представить мою отставку). За последние восемь месяцев я пытался сделать нашу страну лучше, но теперь я не могу. [Настало] время разрушать крепости лжи», — написал Карапетян в своем фейсбуке, добавив, что надеется застать времена, когда увидит возрождение страны.

В Армении с середины апреля проходят массовые протесты сторонников оппозиции под предводительством главы партии «Елк» Никола Пашиняна. Под давлением протестующих премьер-министр страны Серж Саргсян, ранее занимавший в течение десяти лет пост президента, ушел в отставку.