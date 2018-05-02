«Физическая сила и выносливость экстраординарны». Бывший врач Трампа рассказал о написанной под диктовку справке о здоровье

Бывший личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн заявил, что в самом начале борьбы за президентский пост написал письмо о состоянии будущего главы государства под диктовку, пишет CNN.

«Он продиктовал все это письмо. Я не писал это письмо», — рассказал Борнстейн.

Речь идет в том числе о справке, которая была опубликована в декабре 2015 года. В ней говорилось, что «его [Трампа] физическая сила и выносливость экстраординарны». Там же врач заявлял: «Я могу однозначно заявить, что в случае избрания господина Трампа он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента».

В следующей справке, которая была опубликована за несколько недель до выборов, утверждалось, что Трамп находится в «отличной физической форме» и «не употребляет табачные изделия и алкоголь». Однако в документе сообщалось, что Трамп принимает лекарство для понижения уровня холестерина и имеет избыточный вес.

В январе 2018 года лечащий врач Трампа Ронни Джексон отметил превосходной состояние сердечно-сосудистой системы президента и его высокие результаты на беговой дорожке, несмотря на то, что Трамп в целом ведет малоподвижный образ жизни, неравнодушен к фастфуду и имеет лишний вес. Джексон считает, что у Трампа это является свидетельством превосходной наследственности Трампа. «Таким его создал Бог», — отметил главный врач Белого дома.

Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США: в год выборов ему исполнилось 70 лет. Он побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.