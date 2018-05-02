Европейский суд отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии по газопроводу Opal

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отклонил иск украинского «Нафтогаза» к Еврокомиссии по расширению доступа «Газпрома» к газопроводу Opal два месяца назад — 9 марта 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Иск отклонен, стороны самостоятельно оплачивают свои издержки, дело закрыто», — отметили в суде.

В октябре 2016 года Еврокомиссия разрешила «Газпрому» расширить с 50% до 90% использование мощностей газопровода Opal, через который прокачивается газ поставляемый по «Северному потоку».

Оспаривая это решение, «Нафтогаз» в марте прошлого года подал иск в Европейский суд юстиции. Аналогичный иск в декабре 2016 подала польская транспортная компания PGNiG, он еще рассматривается.