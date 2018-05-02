В Армении не состоялось заседание парламента из-за «тотальной» акции протеста

В Армении не состоялось заседание парламента: в зале зарегистрировались только 33 из 105 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 53 человек.

Заседание парламента было сорвано, как сообщает Интерфакс, из-за того, что депутаты не смогли приехать на работу — участники акций протеста перекрыли улицы.

Ранее руководитель правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян сообщил, что фракция пытается обеспечить кворум, однако депутаты не могут добраться до парламента.

Вторая по численности парламентская сила — оппозиционная фракция «Процветающая Армения» — объявила о бойкоте заседания.

2 мая в Армении возобновились акции протеста, после того как парламент страны не избрал премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Протестующие блокировали движение на железной дороге, перекрыли дороги к аэропорту Звартноц в Ереване и из него, а также заблокировали дороги в столице и других городах.

Пашинян попросил митингующих разблокировать дороги в 17:00 по местному времени, и к 14:00 открыть дороги к аэропорту в Ереване.