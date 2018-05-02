Один из крупнейших мировых производителей гитар Gibson объявил о банкротстве

Американская компания Gibson Brands Inc., которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о своем банкротстве, сообщается в ее пресс-релизе.

В настоящий момент долг компании, как уточняет Bloomberg, составляет около $500 млн. Компания уже начала процесс реорганизации бизнеса. в его рамках компания получит от кредиторов $135 млн. Некоторые из них станут собственниками компании.

Компания Gibson Brands Inc. была основана в 1890 году. Ее гитарами пользовались Элвис Пресли, Би Би Кинг и другие музыканты. Музыкальные инструменты компания в настоящее время продает в 90 странах мирах.