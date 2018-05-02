Завершилось голосование читателей «Новой» за финалистов премии Бориса Немцова

Премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России Фонд Бориса Немцова за Свободу в этом году вручает в третий раз. Из 40 кандидатур согласно голосованию читателей «Новой» были выбраны пять финалистов.

Ими стали политик Алексей Навальный, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев, член бюро федерального политсовета демократического движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, один один из самых молодых координаторов президентской кампании Навального Егор Чернюк и глава отделения «Мемориала» в Чечне, политзаключенный Оюб Титиев.

Спустя месяц совет Фонда выберет из этих кандидатур одного победителя. Лауреатами премии прошлых лет становились Лев Шлосберг и Ильдар Дадин.