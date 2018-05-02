В Армении из-за протестов временно прекратили железнодорожные перевозки

В Армении временно прекращены грузовые и пассажирские перевозки через железную дорогу. Об этом договорились компания «Южно-Кавказская железная дорога» и министерство транспорта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

Такое решение приняли из-за блокировки демонстрантами транспортных путей. В сообщении министерства отмечается, что «в сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров».

Кроме того, перевозки приостановили и для безопасности самих демонстрантов. В минтрансе призвали сторонников оппозиции отказаться от блокировки железной дороги.

В Ереване к 16:47 по мск демонстранты перестали блокировать улицы и шоссе, и направились к площади Республики. Там в 19:00 по местному времени (18:00 по московскому) пройдет митинг оппозиции.

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С утра 2 мая в Армении возобновились акции сторонников депутата Никола Пашиняна. Накануне парламент страны не избрал его премьер-министром.

Демонстранты заблокировали дороги в Ереване и других городах Армении, перекрыли дорогу к аэропорту в Ереване и из него. Днем Пашинян в своем фейсбуке попросил митингующих в 14:00 по местному времени открыть дороги к аэропорту в Ереване, и в 17:00 разблокировать остальные дороги.