И.о. министра культуры Армении решил покинуть свой пост

Исполняющий обязанности министра культуры Армении, член правящей в стране Республиканской партии Армен Амирян подал в отставку, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь министра Рузанна Хачатрян.

Амирян объявил об отставке, выйдя к митингующим, которые с утра пришли к зданию министерства культуры и требовали, чтобы он подал в отставку и поддержал протесты. В их числе было много деятелей культуры, передает армянское издание News.am.

Заявление и.о. министра прозвучало на фоне «тотальной забастовки», которая с утра 2 мая проходит по всей Армении. В ней участвуют десятки тесяч человек, в том числе студенты и школьники.

Демонстранты на весь день парализовали движение транспорта в Ереване и других городах. В столице не работает метро, была перекрыта дорога к аэропорту и обратно. Ближе к вечеру протестующие начали освобождать городские улицы и собираться на площади Республики, где в 19:00 по местному времени пройдет митинг.

Вечером минтранс Армении заявил, что в стране временно прегращаются грузовые и пассажирские перевозки через железную дорогу.

В Армении возобновились протесты по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, которого накануне парламент страны не утвердил на пост премьера: за него проголосовали 45 парламентариев, тогда как для победы необходимы голоса 53.