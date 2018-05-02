Число жертв нападения на ЦИК в Ливии увеличилось до 16

Не менее 16 человек погибли и 19 ранены в результате нападения на Центральную избирательную комиссии в Триполи, столице Ливии, сообщает The Libya Observer со ссылкой на ливийское Министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о семи погибших и нескольких раненых.

Также уточняется, что нападавших было трое. Двое из них привели в действие самодельные взрывные устройства, еще одного убили сотрудники службы безопасности. В настоящее время устанавливаются личности нападавших.

Ответственность за атаку взяла на себя признанная в России терористической и запрещенная группировка «Исламское государство», передает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.