Правящая партия Армении согласилась поддержать Пашиняна на выборах премьера

Республиканская партия, занимающая в парламенте Армении большинство мест, согласилась проголосовать за кандидатуру лидера оппозации Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Об этом сообщил глава республиканской фракции Ваграм Багдасарян.

Своего кандидата республиканцы выдвигать не будут. Выборы премьер-министра Армении состоятся 8 мая.

После заявления республиканцев Никол Пашинян выступил на площади Республики, где в данный момент собралось около 250 тысяч человек. Во время своей речи он пообещал собрать временное правительство и изменить избирательный кодекс.

Как передает корреспондент «Новой газеты», Пашинян призвал жителей выйти завтра на учебу и работу и на время прекратить протест. Однако, по его словам, он может возобновиться, если республиканцы нарушат свое обещание.

телепортироваться на армянский праздник жизни - done pic.twitter.com/kdDrjvby5G — Катя (@sovkusomsahara) May 2, 2018

Сейчас в Ереване проходят гуляния, жители танцуют кочари, армянский танец, на перекрытых улицах. Люди скандируют «Победа» и размахивают национальными флагами.

Напомним, накануне в Армении возобновились протесты по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, которого накануне парламент страны не утвердил на пост премьера: за него проголосовали 45 парламентариев, тогда как для победы необходимы голоса 53.