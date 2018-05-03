Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от 8 до 25 лет лишения свободы

Приморский краевой суд приговорил фигурантов дела «приморских партизан», обвиняемых в убийстве, к срокам от восьми до 25 лет заключения свободы, сообщает Интерфакс. Дело рассматривается в суде третий раз.

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили 25 лет колонии строгого режима, Максим Кириллов – 21,5 год, Алексей Никитин – 23,5 года, Вадим Ковтун – восемь лет.

Никитин не согласен с приговором. Его защита обжалует решение суда. Остальные адвокаты с намерением обжаловать приговор пока не определились.

Ранее присяжные признали виновных заслуживающими снисхождения, поэтому им не могло быть назначено пожизненное заключение свободы.

Напомним, под «приморскими партизанами» понимают членов группы, которые с февраля по июнь 2010 года нападали на полицейских и других жителей в Приморском крае. Тогда два члена группы покончили с собой, а остальных приговорили к срокам от 22 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Позже приговор был изменен.

По версии следствия, в 2009 году (еще до получивших широкий резонанс убийств и ранений полицейских) члены банды лишили жизни четырех человек, охранявших посевы конопли, и похитили у них наркотики.

Двое фигурантов дела — Вадим Ковтун и Алексей Никитин, задержанные в то время, когда другие четверо «партизан» уже сидели, а еще двоих не было в живых, — обвинялись только в этом преступлении. Летом 2016 года коллегия присяжных оправдала их, однако прокуратура обжаловала это решение, а Верховный суд направил дело на пересмотр.