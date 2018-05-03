Новая газета

В Джорджии после крушения военного самолета погибли все члены экипажа

Общество

 

В результате крушения военного самолета С-130 в американском штате Джорджия погибли все девять членов экипажа, передает Fox News.

Самолет принадлежал Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он совершал полет из аэропорта Саванны (Джорджия) в штат Аризона, где должен был быть утилизирован.

Почти сразу же после взлета воздушное судно загорелось и упало на трассу. Сообщается, что никто из водителей не пострадал. В данный момент дороги и железнодорожные пути на месте происшествия перекрыты.

Пока не известна причина крушения С-130. По данным представителя Нацгвардии Пуэрто-Рико, самолету было больше 60 лет.

Теги:
жертвы, пуэрто-рико, сша, крушение, самолеты, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera