В Джорджии после крушения военного самолета погибли все члены экипажа

В результате крушения военного самолета С-130 в американском штате Джорджия погибли все девять членов экипажа, передает Fox News.

Самолет принадлежал Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он совершал полет из аэропорта Саванны (Джорджия) в штат Аризона, где должен был быть утилизирован.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv — Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018

Почти сразу же после взлета воздушное судно загорелось и упало на трассу. Сообщается, что никто из водителей не пострадал. В данный момент дороги и железнодорожные пути на месте происшествия перекрыты.

Пока не известна причина крушения С-130. По данным представителя Нацгвардии Пуэрто-Рико, самолету было больше 60 лет.