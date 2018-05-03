Жители Волоколамска подали иски к владельцам «Ядрово» на сумму 5,5 млн рублей

К мусорному полигону «Ядрово» в Волоколамске подали иски о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 млн рублей.

«Жители заявили иски на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей, это заседание назначено на 7 мая. По заседанию, которое назначено на 1 июня, заявлено два иска на общую сумму 1,3 миллиона», — рассказала РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева.

Кроме того, 6 июня заявлено еще одно заседании, на котором будут рассматриваться два иска на общую сумму 1,8 млн рублей.

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Ранее к владельцам свалки «Ядрово» подали в суд восемь исков с просьбой взыскать с компании по 100 тысяч рублей по каждому заявлению на возмещение морального вреда. Третьим лицом заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Напомним, ситуация в Волоколамске обострилась в марте после того, как на мусорном полигоне «Ядрово »был зафиксирован выброс свалочного газа. Концентрация сероводорода и оксида азота превысила предельно допустимую норму. Тогда же в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон. Референдум по закрытию назначили на 17 июня.