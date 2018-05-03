Cambridge Analytica заявила о банкротстве после утечки данных пользователей Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом Дональда Трампа во время президентских выборов, заявила о банкротстве после утечки данных пользователей Facebook.

«В последние месяцы Cambridge Analytica подверглась многочисленным необоснованным обвинениям и, несмотря на усилия компании, была осуждена за действия, которые являются законными и широко применяются в онлайн-рекламе как в политических, так и в коммерческих целях», — говорится в заявлении компании.

Cambridge Analytica подала заявки на открытие производства по делу о банкротстве. После публикаций СМИ о скандале с Facebook она потеряла практически всех своих клиентов.

В то же время, как пишет The Guardian, была создана «таинственная» компания под названием Emerdata под руководством экс-директора Cambridge Analytica Александра Никса. В руководящих должностях указаны также представители SCL Group, чьей дочерней компанией была Cambridge Analytica.

Напомним, в марте Facebook обвинили в нарушении политики конфиденциальности. Личная информация 87 млн пользователей оказалась в распоряжении британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая предположительно использовала их для манипуляции мнением американцев в пользу Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.