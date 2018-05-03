СМИ: около 30 человек пострадали из-за взрыва на севере Лондона

На севере Лондона в районе Стэмфорд Хилл произошел взрыв во время еврейского праздника Лаг ба-Омер, сообщается в твиттере британской полиции.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8 — Hatzola (@Hatzola) May 2, 2018

По информации полиции, пострадали десять человек. Газета The Daily Express сообщает о 30 пострадавших. Десять человек доставлены в больницы.

По одной из версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим во время разжигания огня. По другой, отмечающие праздник бросали в костер мобильные телефоны, в результате чего взорвались их аккумуляторы.

Лаг ба-Омер — еврейский праздник, который традиционно сопровождается песнями и плясками, стрельбой из лука, а также разжиганием костров. Он отмечается на 33-й день по Омеру, счету между иудейскими праздниками Песах и Шавуот.