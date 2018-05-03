Новая газета

СМИ: около 30 человек пострадали из-за взрыва на севере Лондона

Общество

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На севере Лондона в районе Стэмфорд Хилл произошел взрыв во время еврейского праздника Лаг ба-Омер, сообщается в твиттере британской полиции.

По информации полиции, пострадали десять человек. Газета The Daily Express сообщает о 30 пострадавших. Десять человек доставлены в больницы.

По одной из версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим во время разжигания огня. По другой, отмечающие праздник бросали в костер мобильные телефоны, в результате чего взорвались их аккумуляторы.

Лаг ба-Омер — еврейский праздник, который традиционно сопровождается песнями и плясками, стрельбой из лука, а также разжиганием костров. Он отмечается на 33-й день по Омеру, счету между иудейскими праздниками Песах и Шавуот.

Теги:
праздник, взрыв, великобритания, лондон, ek
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