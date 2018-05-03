Bloomberg узнал об отказе Telegram от публичного выпуска токенов

Компания Telegram Goup Inc. откажется от публичного ICO (первичное размещение токенов), сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишут собеседники изданий, основатель мессенджера Павел Дуров собрал достаточно средств и не нуждается в публичном проведении ICO. Само руководство Telegram не прокомментировало эту информацию.

Ранее «Ведомости» писали, что управляющие компанией братья Дуровы привлекли 1,7 млрд долларов в ходе двух этапов ICO. Cреди инвесторов назывались имена бизнесменов Давида Якобашвили, Сергея Солонина и Романа Абрамовича. Последний мог вложить в мессенджер около 300 млн долларов.

Сообщалось, что деньги основателям Telegram были необходимы на развитие собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Напомним, в России мессенджер находится под угрозой блокировки Роскомнадзором. Причина — отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Однако Telegram продолжает работать у большинства пользователей без обхода блокировки.

30 апреля и 1 мая в Москве и Санкт-Петербурге прошли митинги против блокировки мессенджера. По данным «Белого счетчика», в столице на него пришли 12,3 тысяч человек, по данным полиции — 7,5 тысяч.