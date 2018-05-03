Вексельберг попросил денег и предложил запретить импорт газировки для поддержки «Реновы»

Группа «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга, находящаяся под американскими санкциями, направило в правительство список мер по поддержке активов, пишет «Коммерсант».

Речь идет о рефинансировании в госбанках кредитов, взятых на Западе, на 820 млн евро под залог «Русала». Кроме того, «Ренова» просит содействия при получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, а также таможенные льготы, среди которых пошлины на продукты конкурентов и нулевые ставки на импорт сырья для производства компании.

Кроме того, Вексельберг предложил полностью запретить ввоз газированных напитков Evian и Perrier, чтобы поддержать «Байкал холдинг» по производству питьевой воды, входящий в состав «Реновы».

Собеседники «Коммерсант» говорят, что список предложений «максимально широк», однако в «Ренове» понимают, что возможно не получат все запрошенные льготы. «Понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними», – пишет издание.

Ранее активы компании «Ренова» на 1,5–2 млрд долларов были заморожены из-за новых американских санкций, введеных Минфином США 6 апреля. Вместе с Вексельбергом под ограничения попали десятки россиян и российские компании. В их числе подконтрольные предпринимателю Олегу Дерипаске En+ и «Русал», директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и другие.