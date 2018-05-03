Министр связи Никифоров допустил блокировку Viber вслед за Telegram

Мессенджер Viber может столкнуться с теми же ограничениями, что и Telegram, если ФСБ не получит доступ к ключам шифрования, заявил ТАСС министр связи Николай Никифоров.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал он.

Ранее Майкл Шмилов, операционный директор компании Viber Media S.a.r. I., владеющий одноименным мессенджером, пояснял РБК, что мессенджер не сможет передать ключи шифрования ни одной спецслужбе мира, так как основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования, при котором ключи хранятся только на устройствах клиентов.

«Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — сказал он.

Аналогично отвечало и руководство Telegram. Однако Таганский суд Москвы все же вынес решение о блокировке мессенджера. С 16 апреля Роскомнадзор блокирует миллионы IP-адресов, однако добиться прекращения работы Telegram в России ведомство так и не смогло.