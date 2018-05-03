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В Сирии разбился российский истребитель. Минобороны: оба пилота погибли

Общество

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Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — заявили в ведомстве.

Истребитель разбился около 9:45 мск, когда, взлетев с аэродрома Хмеймим, стал набирать высоту над Средиземным морем.

По предварительным данным, в двигатель машины могла попасть птица. «Никакого огневого воздействия по самолету не было»,— заявили в Минобороны.

Теги:
минобороны, россия, авиация, крушение, сирия
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