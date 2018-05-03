Сбербанк снизил ставки по крупным потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы, говорится в объявлении банка.

Чем больше будет кредит, тем больше Сбербанк урежет по нему ставку. Так, ставки по потребительским кредитам размером свыше 1 млн рублей уменьшены сразу на восемь процентных пунктов. Для всех категорий клиентов Сбербанком установлена фиксированная ставка в 11,9% годовых.

«Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9%. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9%», — добавили в Сбербанке.

Для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита (с 3 млн до 5 млн рублей) и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

Управляющий директор дивизион «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков заявил, что изменения условий призваны поддержать высокий спрос на потребительские кредиты, который в Сбербанке фиксируют с начала 2018 года. «За 1-й квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд рублей, что на 75% больше аналогичного периода предыдущего года», — отметил он.