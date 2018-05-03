В Минобороны решили ввести лимит на телефонные разговоры для своих сотрудников

Минобороны ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников, сообщает «Коммерсантъ». Нововведение коснется всех, как высокопоставленных чинов Генштаба ВС РФ, так и гражданских служащих центрального аппарата и военнослужащих воинских частей.

Все сотрудники поделены на пять категорий, каждой из которых присвоены временные и финансовые лимиты на телефонные разговоры, нарушение которых чревато административным расследованием.

Так, абоненты пятой категории (в нее попали командиры воинских частей и специалисты отделов Минобороны РФ) могут говорить по телефону либо 60 минут в месяц, либо на сумму до 500 рублей. Абоненты четвертой категории (начальники инспекций ведомств, замначальники управления Генштаба ВС РФ) — 90 минут, либо на сумму до 700 рублей.

Абоненты третьей категории (главкомы видов, командующие родов войск, помощники и советники министра) — 120 минут, либо на сумму до 850 рублей. На абонентов второй (заместители министра обороны) и первой (глава Минобороны) категорий ограничения не распространяются.

При достижении лимита доступ к услугам телефонной связи будет отключен и возобновится только с начала следующего отчетного периода. Звонки в платные информационно-справочные службы и на мобильные номера в Минобороны допускаются только по служебной необходимости.

Во всех подразделениях Минобороны планируют организовать контроль за переговорами по стационарным телефонам с ведением специального журнала учета звонков.

«Во всех структурах и подразделениях Минобороны должен быть организован контроль за всеми, кто разговаривает по телефону. Для этого в каждом органе военного управления будет назначены ответственные лица, которые будут вести журнал учета звонков: фиксировать ФИО и номер звонившего, код и номер телефона вызываемого абонента, время начала разговора и его продолжительность, брать расписку с военнослужащего, проводившего переговоры, а также в отдельной графе отмечать их особенности», — пишет «Ъ».

Официально новые правила объясняются необходимостью эффективного расходования средств. Однако источник в центральном аппарате Минобороны считает, что речь идет о борьбе с утечками информации, а также об усилении контроля за действиями личного состава в целом.

Ранее сообщалось, что Минобороны разработало комплекс мер для предотвращения утечек информации. В частности, в ведомстве составили пользования интернетом, согласно которым военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Кроме того, в Минобороны решили ограничить использование военными смартфонов. В феврале офицерам ключевого командного звена выдали особо защищенные мобильные телефоны российского производства.

В последние годы Минобороны испытывало множество проблем из-за утечек информации со смартфонов. В частности, из-за этого стало известно об участии россиян в конфликтах в Крыму, на востоке Украины и Сирии.