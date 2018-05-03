СК назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет (СК) назначил дополнительные экспертизы в рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», говорится в его сообщении на сайте.

«По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям», — заявили в СК.

Экспертизы проведут в экспертных учреждениях Москвы, Омска и Санкт-Петербурга.

В конце апреля следователи уточнили число погибших при пожаре. Сообщалось, что погибли 60, а не 64 человека. Об этом, как заявили в СК, свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Большинство погибших были детьми.